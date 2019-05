Bootsunfall auf der Donau: Prozess gestartet

Das Interesse ist groß am Montag im Bezirksgericht Bruck/ Leitha. Um 9.30 Uhr hat der Prozess um den tragischen Bootsunfall im Rahmen des Girl's Camps des Bundesheeres am 1. September 2018 bei Hainburg/ Donau begonnen. Vor Gericht steht jener Soldat, der das Boot gelenkt hatte.

Bei dem Unfall gerieten zwei Frauen (18 und 21 Jahre alt) unter das Boot und wurden schwer verletzt. Sie leiden bis heute an den Folgen. Der Soldat ist wegen fahrlässiger Gemeingefährdung angeklagt. Bei einer Verurteilung droht ihm bis zu einem Jahr Haft. Er werde sich schuldig bekennen, erklärte der Verteidiger Wolfgang Kleinhappel gleich zu Beginn der Verhandlung. Sein Mandant habe das Gs nicht reduziert. Allerdings, so betont Kleinhappel, würden solche Extremsituationen in der Ausbildung nicht geschult. Er bittet daher um eine Division.

Für Staatsanwalt Friedrich Köhl ist klar, dass ein fehlerhaftes Fahrmanöver die Ursache für das Kentern des Bootes war.

Unfall bei Schnupperwoche

Die Bootsfahrt war Teil einer Schnupperwoche, die das Bundesheer für junge Frauen veranstaltet hatte. Das Boot kenterte, zwei Teilnehmerinnen im Alter von 18 und 22 Jahren gerieten unter den Rumpf. Sie konnten erst so spät geborgen werden, dass sie noch heute an den Folgen dieses Unfalls schwerst zu leiden haben.