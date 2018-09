Bootsunglück: Das Protokoll des Versagens

Der genaue zeitliche Ablauf

Um Frauen für den Dienst in der Uniform zu gewinnen, führt das Bundesheer sogenannte Girls’ Camps durch. Am 1. September war man dafür mit 56 Teilnehmerinnen an der Donau. 26 von ihnen befanden sich in Booten am Wasser, als ein Pionierboot um 09.49 Uhr kenterte.

Fünf Soldaten und acht Zivilistinnen werden in die Donau geschleudert. Andere im Wasser befindliche Schiffe nehmen Schiffbrüchige auf und drängen das gekenterte Boot zu einer Sandbank. Um 10.04 Uhr setzt ein Feuerwehrmann, der an einer Übung auf der Donau teilnimmt, einen Notruf ab. Daraufhin löst die Rettungsleitstelle um 10.08 Uhr Großalarm aus.

Um 10.11 Uhr liegt das gekenterte Boot an der Sandbank, nach den vermissten Frauen wird an der Stelle aber nicht gesucht. Erst um 10.28 Uhr kann die erste Frau laut Einsatzprotokollen unter dem Boot heraus gezogen werden, um 10.34 Uhr die Zweite. Beide werden sofort reanimiert. Laut einem Vermerk ist plötzlich unklar, ob noch jemand fehlt.