Böser Unfall: Ausgerissenes Warmblut lief in zwei Autos

Ein ausgerissenes Pferd hat Donnerstagabend im Bezirk Neunkirchen einen folgenschweren Zwischenfall verursacht. Das Tier irrte auf der Blätterstrasse zwischen St. Egyden und Neunkirchen umher. Eine 36-Jährige hatte das Pferd in der Umgebung eines Reitstalls am Halfter geführt. Das ungarische Warmblut hatte sich dabei losgerissen und war in Richtung der nahegelegenen L137 gerannt. Der Fahrer eines Cabrios konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem mehrere hundert Kilogramm schweren Tier.