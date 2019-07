Autounfall: Trabrennstar trauert um sein bestes Pferd

Josef Rupp jun. liegt mit gebrochenen Knochen im Unfallkrankenhaus in Wien-Meidling. Der erfolgreiche Trabrennfahrer des Familiengestüts Rupp in Enzersdorf an der Fischa (Bezirk Bruck an der Leitha) wurde am Montag bei einem Trainingsritt Opfer eines verheerenden Verkehrsunfalles.

Ein 75-jähriger Fahrzeuglenker dürfte Rupps Sulky mit seinem preisgekrönten französischem Wallach „Alpha Pan“ auf der Bundesstraße 10 bei Gallbrunn übersehen haben. Das Auto krachte beinahe ungebremst in das Gespann. Pferd, Sulky und der 25-jährige Traber wurden über das Autodach auf die Bundesstraße und von dort in ein angrenzendes Feld geschleudert. Für das wertvolle Trabrennpferd gab es keine Rettung mehr, es starb noch an der Unfallstelle.