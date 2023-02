Bluttat vereitelt: 56-Jähriger wollte seine Ex mit Messer töten

Messerangriff

Im Zuge der wilden Auseinandersetzung drohte er die Frau mit einem Messer zu töten. In Todesangst flüchtete das Opfer auf die Straße und brachte sich bei einer Nachbarin in Sicherheit, bestätigt Schwaigerlehner. Sie konnte rasch die Polizei informieren, worauf mehrere Streifen sofort an die Einsatzadresse ausrückten. Als die Beamten eintrafen, war der Angreifer bereits geflüchtet, heißt es von Seiten der Landespolizeidirektion.

Es wurden Fahndungsmaßnahmen gesetzt und versucht, das Mobiltelefon des 56-Jährigen zu orten. Im Zuge der Suchaktion fanden Beamte später den Leichnam des Verdächtigen in einem Waldabschnitt in der Nähe des Tatortes. Er hatte sich selbst gerichtet.

HILFE BEI SUIZIDGEDANKEN

Wer Suizid-Gedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Oft hilft bereits das Sprechen über die Gedanken dabei, sie zumindest vorübergehend auszuräumen. Wer für weitere Hilfsangebote offen ist, kann sich an die Telefonseelsorge wenden: Sie bietet schnelle erste Hilfe an und vermittelt Ärzte, Beratungsstellen oder Kliniken. Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person von Depressionen betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefon-Seelsorge in Österreich kostenlos unter der Rufnummer 142.



Das neue österreichische Suizidpräventionsportal www.suizid-praevention.gv.at bietet Informationen zu Hilfsangeboten für drei Zielgruppen: Personen mit Suizidgedanken, Personen, die sich diesbezüglich Sorgen um andere machen, und Personen, die nahestehende Menschen durch Suizid verloren haben. Das Portal ist Teil des österreichischen Suizidpräventionsprogramms SUPRA des Gesundheitsministeriums.