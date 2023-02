Mann soll 14-Jährige vergewaltigt haben: Er saß bereits zuvor in Haft

Seit vergangener Woche sitzt ein 34-Jähriger in Haft, der mehrere Minderjährige in sozialen Netzwerken geködert und in einem Fall auch über mehrere Tage hinweg vergewaltigt haben soll.

Der Verdächtige soll der Polizei bekannt sein. Laut KURIER-Informationen musste er bereits in der Vergangenheit wegen einschlägigen Sexualdelikten eine Haftstrafte verbüßen.

Wie die Kärntner Polizei am Donnerstag bekannt gab, wurde eine 14-Jährige dabei offenbar zum Opfer des Mannes. Das Mädchen, das aus schwierigen Verhältnissen stammen soll, galt seit 22. Dezember 2022 als abgängig. Am 25. Dezember 2022 wurde die Klagenfurterin dann mit einer starken Alkoholisierung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Die Ärzte schlugen Alarm.

Alkohol und Schmerzmittel verabreicht

Der grausame Verdacht: Das Mädchen soll drei Tage lang offenbar in der Wohnung des 34-jährigen Klagenfurters verbracht haben. Was dort passierte, umschreiben die Kriminalisten wie folgt: Der Mann soll die Minderjährige mit Alkohol und morphinhaltigen Schmerzmitteln gefügig gemacht haben. In diesem Zustand soll es dann zu mehrfachen Vergewaltigungen gekommen sein.