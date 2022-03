Blühende Familientradition seit 133 Jahren

Wohin man auch schaut – überall grünt es so grün und blüht es so bunt in der Gärtnerei Gabesam in Pottenstein (Bezirk Baden). Seniorchef Franz Gabesam und seine Tochter Kathrina haben alle Hände voll zu tun – und auch ihr Rat ist gefragt und gar nicht teuer: „Welche Blumen soll ich anbauen?“, „Der Rasen schaut nach dem Winter gar nicht schön aus“, „Kann man schon Paradeiser aussetzen?“. Mit allen Fragen rund um den Garten ist man hier richtig, schließlich ist das Vater-Tochter-Gespann nicht nur als Gartenexperten aus Radio und Fernsehen bekannt, der „grüne Daumen“ liegt hier sozusagen im Blut.

„Mein Urgroßvater hat den Betrieb 1889 gegründet. Seit damals ist die Gärtnerei in Familienbesitz“, erzählt Franz Gabesam. „Damals wurde nur Gemüse angebaut, ein Kilo Gurken kostete genau so viel wie ein Kilo Schweinefleisch, Importe gab es ja kaum.“

In den 1920er-Jahren legte der Großvater dann den Schwerpunkt auf Blumen. „Die Leute wollten sich in schwierigen Zeiten ihr Zuhause schön machen. Etwas, das wir jetzt auch in der Pandemie bemerkt haben“, sagt Franz Gabesam.