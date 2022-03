Ein Blumenbeet ist keine Moorwiese: Gute Erde ohne Torf

Die Wurmkiste als Sitzhocker

Damit die Pflanzen ├╝ber die ganze Saison hinweg mit N├Ąhrstoffen versorgt sind, empfiehlt die Gartenexpertin eine ganz einfache L├Âsung: Den so genannten Wurmkompost. ÔÇťDas ist kinderleicht und funktioniert gut.ÔÇŁ Die Karottenschalen verschwinden dann entweder gleich in der K├╝che oder im Garten, wo die neuen Haustiere schon auf ihr Futter warten. "Den Bioabfall klein schneiden und die Wurmbox immer feucht halten, dann kann regelm├Ą├čig abgeerntet werden", erkl├Ąrt Batakovic. Wichtig ist au├čerdem, nur frische Gem├╝se- oder Obstr├╝ckst├Ąnde in die Kiste zu geben. Gekochtes oder Gew├╝rztes vertragen die Tiere nicht. Den Wurmkomposter f├╝r die K├╝che findet man etwa als Sitzhocker. Wenn man den Sitzpolster abnimmt, tummeln sich darunter die W├╝rmer. Angenehmer Nebeneffekt: Der fertige Kompost riecht ein bisschen wie Walderde. Wurmkisten gibt es alternativ auch f├╝r den Garten oder Balkon.

Wer es mit den W├╝rmern nicht so sehr hat: Es gibt auch zahlreiche andere Alternativen f├╝r das torffreie Garteln. Organisches Material wie Rindenprodukte, Grasspelzen oder Holzfasern k├Ânnen der Erde ersatzweise beigef├╝gt werden. Kokosfasern sind aus Umweltsicht weniger empfehlenswert, da lange Transportwege das Klima sch├Ądigen, sagt Sebastian Theissing-Matei, Landwirtschaftsexperte bei Greenpeace in ├ľsterreich. Ein Pionier unter den torffreien Erden ist die Wiener Gartenerde ÔÇťGuter GrundÔÇŁ, die auf Kompostbasis aus der Biotonne besteht und g├Ąnzlich auf die Zugabe von Torf verzichtet.