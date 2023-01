„Das Schloss Zeillern ist für die Blasmusik in Niederösterreich ein unverzichtbares Kompetenzzentrum mit überregionaler Bedeutung. Die Blasmusik mit ihren 25.000 ehrenamtlichen Mitgliedern bildet eine wichtige Säule unserer Tradition. Die Aufwertung der Räumlichkeiten zum musischen Bildungszentrum Schloss Zeillern und der Ausbau des Gesamtangebotes mit einem großen zeitgemäßen Veranstaltungssaal unterstreichen den gesellschaftlichen und kulturellen Stellenwert der Blasmusik in Niederösterreich“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die besonders die erfolgreiche Jugend- und Vermittlungsarbeit in den Kapellen hervorhebt. Mehr als die Hälfte der 25.000 Kapellen-Mitglieder sind unter 30 Jahren, über 10.000 sind Kinder oder Jugendliche.

Veranstaltungsaal

Konkret werden die Räumlichkeiten umfassend modernisiert und mit einem neuen, auch für große Gruppen geeigneten Veranstaltungssaal mit Konzertakustik, Unterrichtsräumen, Einspielräumen und Instrumentenlager sowie barrierefreien Zugängen zu den Konzertsälen und Proberäumlichkeiten ergänzt und aufgewertet. Nach dem Umbau wird die Möglichkeit für einen ganzjährigen Probenbetrieb und für neue Kooperationen und Vermietungen bestehen.