Zu einem Verkehrsunfall mit Menschenrettung wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehren Böheimkirchen-Markt und Perersdorf um kurz vor drei Uhr in der Nacht auf Dienstag alarmiert.

Ein aufmerksamer Zeitungszusteller hatte im Ortsgebiet von Gemersdorf einen Pkw in einem Bach entdeckt und setzte daraufhin die Rettungskette in Gang, wie die Feuerwehr berichtete. Am Unfallort fanden die Einsatzkräfte das Unfallauto aber ohne Insassen vor.

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Nachdem das Fahrzeug mittels Seilwinde geborgen und gesichert abgestellt worden war, konnten die Einsatzkräfte nach rund einer Stunde wieder einrücken.

Nun hat die Polizei die Ermittlungen übernommen und sucht nach den Insassen.

