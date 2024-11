Bittere Pleite eines bekannten Pflegeheims in Niederösterreich

„Die Pottenbrunnner Pflegezentrum GmbH besteht aus einem zweigeschossigen Gebäude, in drei Flügeln unterteilt. Im Jahr 2005 wurde es nach den Vorgaben des Landes NÖ zur Betreuung von pflegebedürftigen Menschen errichtet. Das gesamte Gebäude wurde seit dem Tag der Inbetriebnahme als Pflegeheim genützt, was sich auch in Zukunft nicht verändern wird“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Der Fokus liegt auf einer den Bewohner:innen entsprechenden, bedarfsgerechten, behaglichen und familiären Infrastruktur. Das Haus bietet heute auf zwei Etagen Lebensraum für insgesamt 78 pflegebedürftige Menschen.“

Über das Vermögen des Pottenbrunner Pflegezentrum Vasko GmbH wurde heute aufgrund eines Eigenantrages ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung am Landesgericht St.Pölten eröffnet. Das bestätigt Venka Stojnic von Creditreform dem KURIER. Das Pflegeheim mit Sitz in Pottenbrunn beschäftigt derzeit 61 Dienstnehmer. Von der Insolvenz sind rund 30 Gläubiger betroffen.