Gescheitertes Biogasgesetz: Vorwahlkampf im Wahlkreis Mostviertel

Schroll kam deswegen auch in seinem Wahlkreis Mostviertel 3c in die Kritik, weil damit auch ein fixfertiges großes Musterprojekt für die Gasproduktion aus ökologischen Abfällen massiv verzögert wird.

An die 100 Firmen , Gemeinden und Verbände wollen Grasschnitt, Bio-Abfälle, Stallmist und Ackerabfälle entweder anliefern oder als Gaskunden nutzen. Entstehen sollen die bis zu sechs Millionen Kubikmeter Grüngas in einer Neubauanlage beim Wieselburger Kompostpionier Hubert Seiringer .

In einer nächsten Regierung mit SPÖ-Beteiligung solle das EGG unbedingt kommen. Die jetzige Regierung sei keinen Schritt auf die SPÖ zugekommen. Zudem sei die ÖVP dazu intern zwischen dem Wirtschaftsflügel und den Bauernvertretern uneins.

"Ich wehre mich gegen den Vorwurf, gegen dieses Projekt zu sein. Im Gegenteil wir haben im Parlament in der laufenden Periode 23 Gesetze rund um die Energiewende mitgetragen“, betont Schroll.

Während Private zahlen müssten, ohne Vorteile zu bekommen, würden sich große Betriebe mit dem Bezug von Grüngas finanzielle Vorteile über die CO2-Bilanz holen. Schroll nennt in diesem Zusammenhang lokale Großbetriebe, wie die Brauerei Wieselburg oder die Bäckerei Haubis .

Über 200 Euro würden die Kosten pro Wohneinheit und Jahr ansteigen, erklärt Schroll. In seinem Wahlkreis mit den Bezirken Amstetten, Scheibbs und Melk gebe es 24.000 Gasheizungen , die Mehrkosten würden hier moderat berechnet 4,4 Millionen Euro betragen.

Keinen Spielraum will die SPÖ für die im EGG-Entwurf vorgesehene Verwertung von Ackerfrüchten, wie Getreide, zulassen. "Das wurde uns zuerst sogar vom Bauernbundpräsident Georg Strasser zugesagt und stand dann plötzlich im letzten Entwurf drinnen“, so Schroll. "Ich fordere den Einsatz von null Prozent Getreide und Mais“, so Schroll. Das würde zur weiteren Verteuerung von Lebensmitteln führen, befürchtet er.