SPÖ-Mandatar verhindert Gasanlage, die er begrüßte

Noch sitzt der Schock bei Projektwerbern in der Biogasbranche tief, nachdem im letzten Nationalratsplenum vor der Sommerpause das geplante Erneuerbaren-Gas-Gesetz (EGG) von SPÖ und FPÖ die Zweidrittelmehrheit verweigert worden war. Wegen der Blockade kommt nun rund um ein bereits genehmigtes großes Grüngasprojekt in seiner Mostviertler Heimat auch SPÖ-Energiesprecher und Nationalratsabgeordneter Alois Schroll in Erklärungsnot.

Für rund 100 österreichweit geplante Gasanlagen, die rasch zur Entlastung bei der Abhängigkeit von russischem Gas beitragen sollten, brachte das Scheitern des EEG einen schweren Rückschlag.