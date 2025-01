NÖ: Zündstoff im Genehmigungsverfahren um neues Millionen-Biogaswerk

Dies deshalb, weil der Obmann des Amstettner Gemeinde Dienstleistungsverbands (GDA) Anton Kasser , selbst ÖVP-Bürgermeister in der Gemeinde Allhartsberg und auch Präsident der Österreichischen Abfallverbände, in einem Schreiben die Dringlichkeit bescheinigte, dass die Gemeinden ab 1.1. 2025 die Anlage für die Biomüllentsorgungen benötigen. Eine grundsätzlich inhaltliche Entscheidung zum neuen Biogaswerk traf das LVwG nicht.

Das neue Werk wird als eines der modernsten in Österreich beschrieben. Bei Vertragsabschluss wurde die Verarbeitung von jährlich rund 7.400 Tonnen Biomüll und 7.000 Grünschnitt genannt. Jährlich sollen damit rund 1,5 Millionen Kubikmeter Biogas, das entspricht dem Bedarf von rund 1.400 Haushalten, erzeugt und in der Region zur Verfügung gestellt werden. Angeliefert werden die Bioabfälle aus dem ganzen Bezirk durch Müllautos in eine geschlossene Anlieferhalle, in der dann Radlader das Material in Fermenter füllen. Im luftdicht abgeschlossenen Raum erzeugen methangasbildende Bakterien das Biogas. Die Reststoffe werden als Kompost genutzt.