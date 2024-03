Gemeinden landen Coup: 770 Kilometer Glasfaserkabel zu 90 Prozent gefördert

Unter verschieden Konstruktionen wird in niederösterreichischen Gemeinden auf Hochdruck der Breitbandausbau vorangetrieben. In einer neuen, sehr effizienten Form – nämlich über den Abgaben- und Umweltverband (GDA) des Bezirks Amstetten – wurde nun am heutigen Dienstag ein für NÖ einzigartiges Projekt gestartet. In 17 Gemeinden aus zwei Bezirken werden bis Ende 2027 insgesamt 770 Kilometer Kabel vergraben. Die 4.200 Haushalte, die so mit Lichtwellleitern erschlossen werden, liegen ausschließlich im ländlichen Raum.