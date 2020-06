Bio-Radieschen im Tausch gegen Vertrauen

Noch sind die Tomaten grün. „Lange wird es aber nicht mehr dauern, bis sie reif sind“, meint Tina Kodym und blickt stolz auf die hochgewachsenen Pflanzen. Selbiges gilt für Karotten, Zucchini und Co., die in ihrem „Kuchlgartl“ wachsen.

Eigentlich ist die 42-Jährige gelernte Bankkauffrau. Später arbeitete sie als Volksschullehrerin. Als Bäuerin fühlt sich Kodym nun angekommen. Ihr Bio-Gemüse verkauft sie in einem Selbstbedienungsladen in Seebenstein (Bezirk Neunkirchen) – es kann aber auch im Abonnement in einer Gemüse-Kiste bezogen werden.

Entstanden ist das Projekt aus einer persönlichen Intention heraus: „Mir ist es wichtig, zu wissen, was in den Lebensmitteln steckt, die bei uns auf den Tisch kommen“, erzählt die vierfache Mutter. „Mein Gedanke war: Es geht es sicher nicht nur mir so.“