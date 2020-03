Seltenes Gemüse für ein nachhaltiges Leben

Mit dem Verlust der Artenvielfalt nehme auch das Angebot an wertvollen Obst- und Gemüsesorten deutlich ab. „Die UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO) appelliert an Mitgliedsstaaten, sich an nachhaltigen Systemen zugunsten von Bestäubern zu orientieren“, weiß die Geschäftsführerin. „Das Anliegen von Bionana ist es, mit einer großen Vielfalt an Kultur- und Blühpflanzen in Bio-Qualität, den Gärtnern, und in weiterer Folge der Landwirtschaft, zu ermöglichen, diesem Aufruf Folge zu leisten.“