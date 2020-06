Bezirk Wiener Neustadt: 70-Jähriger starb bei Verkehrsunfall

Das Unglück in Miesenbach ereignete sich am frühen Dienstagnachmittag. Gegen 13 Uhr war der 70-jährige Lenker eines Kleinkraftrades aus Richtung Miesenbach kommend in Fahrtrichtung Waidmannsfeld unterwegs, als er aus aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam. Dabei prallte das Fahrzeug frontal gegen eine Hausecke und fing Feuer.