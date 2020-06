Sieben Verletzte bei Verkehrsunfall auf der A2 in NÖ

Bei einem Verkehrsunfall auf der Südautobahn (A2) bei Bad Vöslau (Bezirk Baden) sind am Donnerstagvormittag sieben Menschen verletzt worden, berichtete die Feuerwehr Baden in einer Aussendung. Laut einem Bericht des ORF NÖ (online) wurden bei dem Auffahrunfall, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren, einige Personen schwer verletzt, darunter ein fünfjähriger Bub.