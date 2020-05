Drei Unfälle mit Fahrerflucht in Niederösterreich an nur einem Wochenende

Das Sextett am Unfallort war der Polizei zufolge leicht bis stark alkoholisiert und gab an, nicht verletzt zu sein. Die Daten des fahrerflüchtigen Lenkers seien eindeutig eruiert worden. Der junge Mann aus dem Bezirk Scheibbs sei jedoch verschwunden geblieben.

Der 23-Jährige meldete sich der Landespolizeidirektion Niederösterreich zufolge am Sonntag gegen 16 Uhr telefonisch bei der Inspektion Purgstall und gab an, dass er gefahren sei. Er habe das seinen Freunden angeboten, weil er als einziger keinen Alkohol getrunken hätte. An den Unfall könne er sich nicht mehr erinnern, zudem sei er unverletzt.

Den Lenker erwarten zehn Anzeigen nach der Straßenverkehrsordnung. Alle sieben Insassen werden außerdem nach den Covid-Bestimmungen angezeigt, weil keiner Mund-Nasenschutz getragen habe und die Männer nicht im gemeinsamen Haushalt leben.

Vier Verletzte in Pettendorf

Drei Leichtverletzte und eine schwerverletzte Person waren die Bilanz einer Karambolage eines Lkw und eines Pkw am Sonntagnachmittag in Pettendorf in der Marktgemeinde Hausleiten (Bezirk Korneuburg). Der mutmaßliche Lenker des Lastwagens sei geflüchtet, jedoch bereits kurz darauf aufgegriffen worden.

Der 51-jährige polnische Staatsbürger mit Wohnsitz im Bezirk Tulln gab an, dass er lediglich Beifahrer gewesen und weggelaufen sei, weil er sich gefürchtet habe. Einem Alkotest zufolge hatte der Mann 2,26 Promille. Die vier Verletzten wurden in die Landeskliniken Tulln und Krems transportiert. An dem Pkw und dem Lkw entstand Totalschaden.