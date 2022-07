Bezirk Scheibbs: 90-Jähriger bei Unfall mit Traktor verletzt

Bei einem Unfall mit einem Traktor in Göstling a.d. Ybbs (Bezirk Scheibbs) ist am Montagnachmittag ein 90-Jähriger verletzt worden. Die Zugmaschine mit dem Mann am Steuer war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich umgekippt und etwa zwölf Meter über eine Böschung abgerutscht. "Christophorus 15" flog das Opfer ins Universitätsklinikum St. Pölten.

Laut Polizei dürfte der Traktor beim Rückwärtsfahren vom Weg abgekommen sein. Der Sohn des Lenkers wurde durch einen lauten Knall auf den Unfall aufmerksam und setzte die Rettungskette in Gang.