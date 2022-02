Bezirk Mistelbach: Forstunfall endete tödlich

Am 24. Februar war ein 44-jähriger slowakische Facharbeiter dabei, im Gemeindegebiet von Falkenstein (Bezirk Mistelbach) einen am Boden liegenden Baumstamm für den Abtransport zu zersägen. Plötzlich fiel ein Ast aus zirka zehn Meter Höhe herab und traf ihm am Körper. Dabei erlitt das Opfer, trotz Schutzausrüstung, tödliche Verletzungen. Bei den Unfallerhebungen wurde das zuständige Arbeitsinspektorat beigezogen.