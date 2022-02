Bezirk Gänserndorf: Eisenstange traf Arbeiter tödlich

In Breitensee, einer Katastralgemeinde von Marchegg, hat eine Eisenstange einen 37-jährigen Arbeiter tödlich am Oberkörper getroffen. Die Stange hatte sich beim Transport von einem Kran gelöst. Andere Arbeiter führten umgehend Erste Hilfe-Maßnahmen durch und setzten die Rettungskette in Gang. Der Mann hatte aufgrund seiner Verletzungen jedoch keine Chance, der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen.

Schauplatz des Unfalls war die Baustelle der Unterführung Breitensee an der Marchegger Ostbahn. Der 37-Jährige hatte laut ÖBB für eine Subfirma gearbeitet und die Einweisung von Kranarbeiten durchgeführt. Laut Polizei wurde das Arbeitsinspektorat über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.