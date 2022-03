Bezirk Korneuburg: Pkw-Lenker war mit 212 km/h auf A22 unterwegs

Auch auf der Weinviertelautobahn A5 war am Wochenende ein Raser unterwegs. Ein 52-Jähriger brauste am Samstag bei Poysdorf (Bezirk Mistelbach) mit 151 km/h statt der erlaubten 80 km/h dahin. Der Mann aus dem Bezirk Mödling wurde ebenfalls angezeigt, zudem wurde ihm der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.