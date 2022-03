Bezirk Korneuburg: 26-Jähriger nach Wohnhauseinbruch festgenommen

In den Morgenstunden des 14. März kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in einem Wohnhaus in Korneuburg. Der Täter drang über den Keller in das Haus ein, durchsuchte das Gebäude und nahm Schmuck und einen Rucksack an sich.

Womit er nicht gerechnet hatte: Die Bewohnerin des Hauses ertappte ihn auf frischer Tat. Es kam zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Täter und der Pensionistin, auch die Pflegerin griff ein. Der Mann ließ die Beute zurück und flüchtete.

26-Jähriger ausgeforscht

Die beiden Frauen erlitten im Zuge des Gerangels mit dem Täter Verletzungen leichten bis mittelschweren Grades. Die Pensionistin wurde im Krankenhaus ambulant behandelt.

Trotz sofortiger Fahndung konnte der Täter nicht gefunden werden. Er hatte jedoch bei seiner Flucht ein Mobiltelefon ohne SIM-Karte verloren und es gelang, einen unterstandslosen slowakischen Staatsbürger im Alter von 26 Jahren als Verdächtigen auszuforschen.

Festnahme am Hauptbahnhof

Am vergangenen Mittwoch konnte der Mann am Wiener Hauptbahnhof festgenommen werden. Bei der Festnahme hatte der Beschuldigte einen Rucksack mit Einbruchswerkzeug und vermutlichem Diebesgut (u.a. ein Laptop und Modeschmuck) dabei. Der 26-Jährige zeigte sich nur teilweise geständig, es wird auch in anderen Fällen gegen ihn ermittelt. Der Beschuldigte wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.