Bezirk Gänserndorf: Wohnhaus stand in Flammen

In Markgrafneusiedl (Bezirk Gänserndorf) ist am Dienstag ein Wohnhaus in Flammen gestanden. 113 Mitglieder von zwölf Feuerwehren sowie 30 Fahrzeuge waren über mehrere Stunden hinweg im Einsatz.

Der Brand wurde unter Atemschutz gelöscht, zur Anwendung kam auch eine Drehleiter. Am Objekt entstand Feuerwehrangaben zufolge erheblicher Schaden. Ausgebrochen sind die Flammen in einem Zubau, in dem Holz gelagert worden war.