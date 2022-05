Bezirk Gänserndorf: Sozialprojekt bringt Bio-Gemüse auf jeden Teller

Paradeiser, Gurken, Erbsen, Bohnen, Salate und unterschiedlichste Kräuter – all das und noch viel mehr wächst in feinster Bio-Qualität auf einem 2.000 Quadratmeter großen Acker in Obersiebenbrunn (Bezirk Gänserndorf).

Die reiche Gemüseauswahl ist aber nicht etwa für den lukrativen Verkauf auf den Märkten in der Umgebung gedacht, sondern kommt bedürftigen Menschen zugute, die beim Wiener Verein MUT – kurz für Menschen, Umwelt und Tiere – Unterstützung suchen.

„Stadt.Land.MUT“ nennt sich das Projekt, das im Vorjahr von Alexander Maier, Projektleiter des Vereins, gestartet wurde. Der gelernte Gärtner begann schon vor Jahren damit, Grünpflanzen aufzupäppeln. Immer wieder rettete er übrig gebliebene Pflänzchen von Supermärkten, was ihn auf die Idee für das Projekt brachte.

„Eine gesunde, nährstoffreiche Ernährung ist für sozial Benachteiligte und prekär lebende Menschen wichtig, um ein gesundes Leben führen zu können, aber vielfach nicht leistbar“, weiß Maier.