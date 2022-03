Bezirk Gänserndorf: Bezirks-SPÖ hat ihren neuen Chef gefunden

Am 19. März stellt die Gänserndorfer Bezirks-SPÖ die Weichen für die Zukunft: Die Listen für die kommenden Landtags- und Nationalratswahlen werden festgelegt, die dritte Landtagspräsidentin Karin Renner zieht sich aus ihren Ämtern zurück - auch auf Bezirksebene. Und für die SPÖ steht bereits fest, wer den Vorsitz übernehmen soll: Der amtierende Vizebürgermeister von Angern an der March, Rene Zonschits.

Gegenkandidaten gibt es keinen, dennoch will Zonschits nicht den Wahlen vorweggreifen. "Aber natürlich freue ich mich, dass Karin Renner auf mich zugekommen ist. Ihr Nachfolger tritt in große Fußstapfen", ist ihm bewusst.

"Jede Menge zu tun"

Doch auch der 36-Jährige ist im Bezirk kein unbeschriebenes Blatt; neben seinen Funktionen als Vizebürgermeister und Ortsvorsteher seines Heimatortes Ollersdorf ist er auch Amtsleiter in Angern an der March, zudem ist er im Bezirksvorstand tätig. Aufzeigen konnte er bei den letzten Landtagswahlen 2018: Er wurde hinter Renner als Listenzweiter gereiht und konnte die zweitmeisten Vorzugsstimmen einsacken.

"Mich reizt die Kommunalpolitik, weil ich hier etwas für die Menschen meiner Gemeinde und der Region weiterbringen kann", so Zonschits über seine Motivation. Große Themen wären der Straßenbau, aber auch die Nahversorgung in den kleineren Orten. "Der Bezirk ist so vielfältig, da gibt es jede Menge zu tun."