Bezirk Baden: Klettertour am Peilstein endete tödlich

Ein 69-Jähriger ist am Samstag bei einer Klettertour in Niederösterreich ums Leben gekommen. Mit einem 58 Jahre alten Freund stieg er gegen Mittag im Klettergebiet Peilstein im Bereich „Kleiner Zinnenkessel“ in die Route „Hahnenkamm“ ein. Sie kletterten über den Grat vor bis zum Standplatz der Route „Sonnenfinsternis“ und sicherten sich ab.

In weiterer Folge stürzte der 69-Jährige beim beabsichtigten Abstieg ab. Es war zu einem klettertechnischen Problem ohne Fremdverschulden gekommen. Der Mann stürzte etwa 15 Meter ungebremst zu Boden, wobei er sich schwerste Verletzungen zuzog.

Trotz sofortiger Reanimation durch Zeugen, Bergretter und Alpinbeamten konnte vom alarmierten Notarzt des Notarzthubschraubers nur mehr der Tod festgestellt werden.