Germany's Next Topmodel: Wie die Mutter, so die Tochter

Beim ersten Catwalk der Liveshow waren aber beide Klosterneuburgerinnen noch dabei – Lou-Anne trug dabei einen Kerzenständer am Kopf, Martina einen Lampenschirm. Schräg fanden das beide nicht.

„Es war witzig“, sagt Martina. Ein Teil von diesen Inszenierungen zu sein, sei das Schöne am Modeln. „Man kann mir anziehen, was man möchte“, sagt auch Lou-Anne. „Ein Müllsack wäre auch ok für mich.“