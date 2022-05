GNTM-Finale 2022: Die ersten beiden Finalistinnen sind raus

Als kleine Showeinlage pr├Ąsentierte sich Heidi dann als Fahrerin ein einem New Yorker Taxi mitten auf der GNTM-B├╝hne. Ihr Fahrgast war kein Geringerer als Designer Julian Macdonald, der n├Ąchste Stargast des Finales. Die drei ├╝brig gebliebenen Finalistinnen und alle ehemaligen Teilnehmerinnen der Staffel machten dann den n├Ąchsten Walk in Macdonalds Entw├╝rfen.

"F├╝r mich seid ihr alle Gewinner", teilte dieser den Top 20 nach Vollendetem Run mit. "Was ich besonders liebe, ist, dass ihr so unterschiedlich seid."

Personality-Award ging an Sophie

Freuen durfte sich zwischendurch Sophie. Die Kandidatin, die wohl polarisierte wie keine andere der diesj├Ąhrigen Staffel, wurde mit dem Personality-Award ausgezeichnet. "Ok, ich muss echt chillen", sagte diese, sichtlich bewegt, ├╝ber diese Ehre. Sie sei eine Person, an die man sich gew├Âhnen muss, dennoch habe sie eine wichtige Botschaft - n├Ąmlich die, nicht zu schnell ├╝ber andere zu urteilen. "Es gibt so viele Probleme auf der Welt, wir k├Ânnen alle zu respektvollerem Umgang miteinander beitragen."

