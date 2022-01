Bezirk Baden in NÖ: Pensionist bei Brand schwer verletzt

Bei einem Brand in Neuhaus in der Gemeinde Weissenbach a.d. Triesting im Bezirk Baden ist am Montagnachmittag ein 75-Jähriger schwer verletzt worden. Er hatte nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich in seinem Haus Nitroverdünnung verwendet, um Holz besser anzünden zu können. Der Mann wurde in das Landesklinikum Baden eingeliefert.