Zu einer Auseinandersetzung in einem Pkw soll es am späten Sonntagabend in der Steudelgasse in Wien-Favoriten gekommen sein. Ein 40-jähriger ägyptischer Staatsangehöriger dürfte aus dem Fahrzeug gestiegen und einen 30-Jährigen, der ebenfalls in dem Pkw unterwegs war, mit einem Messer bedroht haben.

Der 30-Jährige soll versucht haben, sich mit Reizgas zu verteidigen. Weil das keine Wirkung zeigte, zog der Tatverdächtige eine Schreckschusswaffe.

Die Beamten konnten den Streit schlichten und den 30-Jährigen festnehmen. Bei ihm stellten die Beamten zudem zwei Messer sicher. Gegen den 40-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungs- sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Verletzt wurde niemand.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: