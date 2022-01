Unzufrieden mit Leistung: Freier soll gedroht haben, Bordell anzuzünden

Am Sonntagnachmittag kam es in einem Bordell in Wien-Brigittenau zu einem Streit zwischen Mitarbeiterinnen und einem Kunden.

Der Freier – ein 34-jähriger Serbe – dürfte sein Geld zurückverlangt haben, da er nicht zufrieden mit der Leistung war. Als die Mitarbeiterinnen dies ablehnten, soll er gedroht haben, das Etablissement in Brand zu stecken.

Nachdem die Polizei verständigt wurde, konnte der Mann noch im Bordell festgenommen werden. Bei einer ersten Befragung zeigte er sich nicht geständig, bestätigte ein Polizeisprecher.

