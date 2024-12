NÖ: Bezirk weist 20 Prozent mehr Wegweisungen auf, Gewalt an Frauen steigt

Noch bis zum 10. Dezember laufen die Events zur internationalen Aktion „ 16 Tage gegen Gewalt “. Die Botschaften gegen Gewalt an Frauen und Kindern sind vielfältig. In Spitälern tragen Pflegepersonal und Ärzte Buttons in knalligem orange, weltweit werden Gebäude mit dieser Symbolfarbe beleuchtet und es werden Fahnen gehisst.

Die Unterstützungsangebote in Niederösterreich sind umfangreich: Die Frauenhelpline unter 0800 222 555 und das NÖ Frauentelefon unter 0800 800 810 bieten anonyme Hilfe und kostenlose Erstberatung an.

Im Rahmen der jährlich weltweit umgesetzten Kampagne "Orange the World“ leuchtet in St. Pölten derzeit das Festspielhaus im Kulturbezirk in St. Pölten orange. Dieses Signal soll ebenfalls das Bewusstsein für Menschenrechtsverletzungen schärfen und ein klares Zeichen setzen.

Netz an Hilfseinrichtungen

"In Niederösterreich setzen wir zahlreiche Initiativen, die Hilfe und Information für Betroffene bieten. Jede Frau, die Schutz und Unterstützung benötigt, soll diese auch rasch und unbürokratisch bekommen. Unser Bundesland verfügt über ein gut ausgebautes Netz an Initiativen und Einrichtungen, die professionelle Hilfe anbieten. Wir sehen es als unsere Verantwortung an, weiter auf diese Möglichkeiten aufmerksam zu machen und betroffene Frauen zu ermutigen, die Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen“, erklärte dabei Frauen-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).

Gemeinsam mit Vertreterinnen des Frauenclubs Soroptimist International Allegria in St. Pölten und des Festspielhauses St. Pölten, vertreten durch Geschäftsführer Thomas Gludovatz, wurde das leuchtende Zeichen für ein gewaltfreies Leben gesetzt.