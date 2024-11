Gewalt gegen Frauen: "Schuld" und Scham der Opfer

Kaum eine Woche vergeht, in der in Österreich nicht eine Gewalttat an einer Frau verübt wird. Im schlimmsten Fall ist es ein Mord. Meistens sind die Täter die Partner oder die Ex-Partner. „Gewalt ist dennoch nie Privatsache, sondern eine Straftat“, sagt Nicole Krejci, Geschäftsführerin des Wiener Gewaltschutzzentrums.

In diesem Zusammenhang lassen die Ergebnisse einer heimischen Gewaltstudie aufhorchen. Unter der Leitung von Forscherin Birgitt Haller analysierte das Team des Instituts für Konfliktforschung Femizide zwischen 2016 und 2020. Man sah sich die Akten dieser Fälle an. Insgesamt wurden in diesen vier Jahren in Österreich 100 Femizidopfer identifiziert.