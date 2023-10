Betrunkener raste der Polizei in Niederösterreich davon

Ein offenbar alkoholisierter Lenker ohne Führerschein hat sich am Samstagabend im Bezirk Bruck an der Leitha eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der 35-Jährige am Steuer des Klein-Lkw versuchte, einen Streifenwagen abzudrängen.

Schließlich konnte das Fahrzeug angehalten werden. Der Mann aus dem Bezirk Mödling wird der Staatsanwaltschaft Korneuburg und der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt, berichtete die Polizei am Sonntag in einer Aussendung.

