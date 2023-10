Drei Personen in Dunkelheit vom Schneeberg gerettet

Zwei Männer und eine Frau sind in der Nacht auf Sonntag vom Schneeberg in Sicherheit gebracht worden. Die Dreierseilschaft aus Ungarn hatte ihre Tour am Samstagvormittag begonnen, aber erst nach Einbruch der Dunkelheit den Ausstieg erreicht, berichtete die Bergrettung Reichenau a.d. Rax am Sonntag in einer Aussendung.

Beim Abstieg verirrte sich das Trio in steiles, steinschlaggefährdetes Schrofengelände und wählte um 3.00 Uhr den Notruf. Die Ungarn wurden unverletzt gerettet.

