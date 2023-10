Betrugsopfer in ganz Österreich: Falsche "Polizisten" geschnappt

Dabei agierten beide als Abholer von Bargeld an den Wohnorten ihrer zumeist betagten Opfer. Einer von ihnen war auch als Auftraggeber von Abholungen oder sogenannter "Logistiker" aktiv. Der 20-Jährige wurde bereits Mitte Juli nach der Abholung von 60.000 Euro im Bezirk Baden (NÖ) auf frischer Tat ertappt. Im Fall des 27-Jährigen führte ein koordinierter Zugriff Mittwochfrüh zur Festnahme in Wien. Er wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Alle vier Festgenommenen - aus Wien, NÖ und der Steiermark - haben gestanden, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Sonntag mit.

Pensionist in Graz übergab mehrere tausend Euro

Trotz der Ermittlungserfolge sind viele Kriminelle weiter aktiv. Am Nationalfeiertag wurde ein Pensionist aus Graz Opfer dieser Betrugsmasche. Die Täter konnten sich vorerst unerkannt mit einer Beute von mehreren tausend Euro davon machen. Ein steirischer Betrugsermittler zeigte sich aber zuversichtlich: "Durch die Kooperation der Landeskriminalämter sind uns bereits zahlreiche Festnahmen und Ermittlungserfolge gelungen. Wir gehen davon aus, in Zukunft weitere Erfolge gegen derartige Betrüger verzeichnen zu können".

