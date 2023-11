Betretungsverbot wird in NÖ achtmal täglich ausgesprochen

Vier der österreichweit 25 Frauenmorden ereigneten sich heuer in Niederösterreich. 2.413-mal, also im Schnitt achtmal pro Tag, mussten heuer bereits Polizisten gegen meist gewalttätige Männer Betretungs- und Annäherungsverbote aussprechen. Trotz flächendeckender Beratungs- und Anlaufstellen für Frauen, die von Gewalt bedroht sind, bleibt das Thema hochbrisant.

Mit einer Info-Kampagne wird in den „16 Tagen gegen Gewalt an Frauen“ (25. November bis 10. Dezember) auf das erschreckende Thema aufmerksam gemacht, kündigen die Landesrätinnen Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) an.