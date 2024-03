Bernd Skyva - Ein Leben im Einsatz für die Natur

82 und kein bisschen leise. InNaturschutzfragen ist der Mödlinger Bernd Skyva nach wie vor eine starke Stimme. Seit Jahrzehnten engagiert sich der Obmann des Naturschutzvereins Schöffel nicht nur für die Tier- und Pflanzenwelt rund um seine Heimatstadt, sondern auch unter anderem im Eichkogel-Komitee des Landes Niederösterreich oder im NÖ Naturschutzbund. Die Zusammenarbeit funktioniere in all diesen Gremien sehr gut, ist er dankbar.

Erfolgreicher Kampf

Erfolge konnte der pensionierte HTL-Lehrer in all den Jahren zahlreiche verbuchen. Um sich einen der größten vor Augen zu führen, reicht ihm ein kurzer Spaziergang von seinem Wohnhaus ins nahe gelegene Prießnitztal in Mödling. Das dort in den 1990er-Jahren mit viel Mühe angelegte Biotop gilt mittlerweile als Musterbeispiel einer erfolgreichen Renaturierung. Mithilfe von Schülern der HTL Mödling legte der Verein, der heuer sein 100-jähriges Bestehen feiern kann, damals Teiche am Waldrand an. „Und der Effekt hat unsere Erwartungen bei Weitem übertroffen“, freut sich Skyva.