Prozess: 29-Jähriger wollte Waffen aus der JA Stein heraus beschaffen

Weil er in der Justizanstalt (JA) Stein einen Mithäftling mit der Beschaffung von Maschinengewehren beauftragt und die Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) beworben haben soll, ist ein 29-Jähriger am Freitag in Krems vor Gericht gestanden. Angelastet wird dem russischen Staatsangehörigen neben terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation auch gefährliche Drohung und der Versuch eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der Angeklagte bekannte sich nicht schuldig.

Von Juni bis August des Vorjahres soll der Insasse der JA Stein wiederholt einen Mithäftling damit betraut haben, für ihn mehrere Exemplare des Kalaschnikow-Sturmgewehrs AK-47 zu besorgen. Die Waffen hätten zunächst an Mittelsmänner außerhalb der Justizanstalt geliefert werden und später übergeben werden sollen. Nach seiner für November 2023 geplanten Freilassung habe der Angeklagte dann vorgehabt, zumindest einen Polizisten oder einen Justizwachebeamten zu töten, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft Krems. Der aus Tschetschenien stammende Mann sei aus seiner eigenen Sicht schuldlos in Haft gewesen und habe sich dafür rächen wollen. Auch aufgrund von Erhebungen rund um den mutmaßlich geplanten Anschlag auf die Wiener Pride-Parade im Sommer 2023 dürfte das Vorhaben auf Eis gelegt worden sein. Vom 29-Jährigen wurden die Vorwürfe allesamt bestritten, zwischen dem Mithäftling und ihm habe es so gut wie keine Möglichkeit für Austausch gegeben. Weiteres Verfahren steht ins Haus Der mutmaßlich mit der Waffenbeschaffung beauftragte Ex-Insasse der JA Stein - eigentlich Hauptbelastungszeuge und nun in einer anderen Justizanstalt untergebracht - machte am Freitag keine Aussage. Vom Schöffengericht wurde eine Beugestrafe von 5.000 Euro verhängt. Aufgrund der Weigerung steht dem Strafgefangenen zudem ein Verfahren wegen falscher Beweisaussage ins Haus. Der Hauptbelastungszeuge verbüßt eine Haftstrafe wegen Vermögens- und Gewaltdelikten, auch der Beschuldigte saß zuletzt deshalb ein.

Während das Unterfangen der Beschaffung der Gewehre im Planungsstadium scheiterte, dürfte der 29-Jährige in Sachen gefährlicher Drohung einen Schritt weiter gegangen sein. Er soll am 31. August 2023 vier Justizwachebeamten mit den Worten "Noch bin ich in eurer Hand, aber die Zeiten werden sich ändern und dann werdet ihr noch sehen, dann zählt nur noch Allah!", bedacht haben. Hintergrund der Aussage war laut dem 29-Jährigen ein Vorfall in der JA. Eine Drohung sei jedenfalls nicht sein Ziel gewesen, versicherte der Beschuldigte. Als Anhänger einer Terror-Miliz angesehen Generell wird der Angeklagte als Anhänger der Terror-Miliz "Islamischer Staat" angesehen. Diese Einschätzung haftet der vorsitzenden Richterin zufolge "seit Jahren" an ihm. Der 29-Jährige zeigte sich dazu leugnend und unwissend. Im Gespräch mit Mithäftlingen in der Justizanstalt Stein soll der Mann laut Staatsanwaltschaft die IS-Auslegung des Koran - insbesondere die Zulässigkeit der Tötung sogenannter Ungläubiger - beworben und verteidigt haben. Vom 29-Jährigen wurde das bestritten: "Von Extremisten halte ich überhaupt nichts. Die sind meine Feinde, sozusagen, jede einzelne extremistische Gruppierung." Er selbst sei "religiös" und jemand "der zum Islam aufruft", jedoch niemanden bekämpfen wolle.