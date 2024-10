Künstler Bernd Püribauer veredelt Ski „Made in NÖ“

Mit einem ähnlichen Engagement im Skisport macht derzeit das Ternitzer Multitalent Bernd Püribauer von sich Reden. Der Karikaturist, Maler, Performance-Künstler und Grafiker hat im Vorjahr seine eigene Galerie „So Eine Art Gallery“ in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) eröffnet. Dort ist vor einigen Tagen ein neues Kunstprojekt von ihm vorgestellt worden. Püribauer zeichnet dabei für die Gestaltung und das Design einer limitierten Auflage von High-End-Skiern „Made in NÖ“ verantwortlich.

Gerhard Haiden tüftelt seit 17 Jahren in seiner kleinen Manufaktur in Wartmannstetten am perfekten Ski. Der Entwickler hat sich mit dem Bad Fischauer Unternehmer und Chef des Carbon-Spezialisten Hilitech, Manfred Nagl, zusammen getan und die Skimarke „Haiden“ kreiert. Kunden können zwischen vier Produktlinien wählen – vom Slalom-Rennski bis zur Freeride-Latte für Tiefschnee-Abenteuer. Jeder Ski wird individuell gefertigt und hinsichtlich Aufbau und Dekor an die Kundenbedürfnisse angepasst, erklärt Nagl.