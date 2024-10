Nächstes Sensations-Comeback nach Hirscher? Lindsey Vonn vor Rückkehr

Gibt Lindsey Vonn in dieser Saison ihr Comeback auf der Piste? Die Anzeichen verdichten sich, dass die US-Amerikanerin in den Weltcup zurückkehren könnte.

Offiziell waren es nur Werbeaufnahmen für ihren Sponsor. Doch hinter dem Foto-Shooting von Lindsey Vonn auf der Piste könnte viel mehr stecken. Wie der KURIER erfuhr, denkt die 39-jährige US-Amerikanerin tatsächlich an ein Comeback. Zuletzt soll sie am Rettenbachferner in Sölden trainiert haben. Mittels neu eingeführter Wildcard könnte die vierfache Gesamtweltcupsiegerin und Olympiasiegerin von 2010 ohne Probleme in den Weltcup zurückkehren.

Damit könnten die Ski-Fans neben Marcel Hirscher, der im April sein Comeback angekündigt hat, den zweiten absoluten Superstar zurück auf der Piste sehen. Was Vonn und Hirscher noch vereint: Beide haben 2019 ihr letztes Rennen bestritten. Was sie unterscheidet: Während Hirscher topfit in den (vorübergehenden) Ruhestand gegangen ist, hatte Vonn immer Probleme mit ihren Knien. Vergangenen April erhielt sie gar eine Knie-Prothese. Das Knie soll sich jedoch "unglaublich gut" anfühlen.

Genaue Pläne oder ein Zeitplan sind nicht bekannt. Was aber definitiv für ein Comeback von Vonn spricht, ist, dass sie auf Head fährt. Dort ist FIS-Präsident Johan Eliasch das Mastermind - er würde Vonns Rückkehr sicherlich gut heißen. Im Ski-Weltcup galt Vonn jedoch schon während ihrer aktiven Laufbahn als Drama-Queen und Großmeisterin der Inszenierung. Kritiker meinen, sie würde sich mit diesen Gerüchten jetzt auch wieder nur ins Rampenlicht bringen wollen. Ob Vonn wirklich in den Weltcup zurückkehrt? Die Antwort wird es in den nächsten Monaten geben. Fix ist nur: An ihrem Lieblingsort Lake Louise (CAN), wo sie 18 ihrer 82 Weltcup-Siege gefeiert hat, wird sie nicht fahren. Lake Louise ist nicht im Kalender.