Ski-Rückkehrer Hirscher: "Aktuell sind die Top 15 nicht realistisch"

Nach fünf Jahren Pause zurück an die Weltspitze im Skirennlauf. Das Vorhaben des achtfachen Gesamtweltcupsiegers Marcel Hirscher ist einer der Hingucker in diesem Winter. Beim "Talk im Hangar-7" auf Servus TV am Montagabend versuchte der 35-Jährige die Erwartungen zu seinem Comeback in den Ski Weltcup zu relativieren: "Nach fünf Jahren zu sagen, es ist eh alles wie es war, ist einfach meiner Meinung nach falsch. Und zu glauben, dass es dann eh 'easy going' ist - das ist es einfach nicht. Auch nicht für mich.“