Bergrettung barg abgestürtzen 88-Jährigen

Am Freitagabend ging gegen 20 Uhr bei der Bergrettung Mitterbach im Bezirk Lilienfeld die Meldung nach einer vermissten Person im Bereich Erlaufsee ein. Ein 88-jähriger war nach Arbeiten am Bauernhof nicht zurück gekehrt. Nach Rücksprache mit den Angehörigen, entschloss sich die Einsatzleitung der Bergrettung Mitterbach die Kameraden der Bergrettung Mariazellerland sowie die Feuerwehren Mariazell und Mitterbach zu alarmieren.

Während die Bergrettungen das alpine und Waldgelände mit Unterstützung von zwei Suchhunden in der näheren Umgebung absuchte, waren die Feuerwehren mit einer Zille am Erlaufsee unterwegs und suchten auch mit Scheinwerfern das Ufer des Sees ab. Der heftige Regen, der im Laufe des Einsatzes in Schneeregen und in höheren Lagen in Schnee überging, erschwerte die Suche.