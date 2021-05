Getreu ihrem Gelübde „Ora et Labor“ (Bete und Arbeite) machten sich etliche Benediktiner des Stiftes Seitenstetten am vergangenen „Tag der Arbeit“ ans Werk. Auf einem Acker des Stifts wurden die heurigen Erdäpfel gelegt. Mit der außergewöhnlichen Aktion wollten sie das heurige Jubiläum um die nahrhafte Ackerfrucht würdigen. Vor 400 Jahren hat der damalige Abt Kaspar Plautz die Erdknolle in Seitenstetten erstmalig als Nahrungsmittel angebaut.

Abt Petrus Pilsinger, im Mostviertel aufgewachsen, erwies sich als versierter und geübter Traktorfahrer. So wurden von ihm mit dem Wirtschafter des Stifts, Pater Georg und dem Gastmeister Pater Benedikt, die heurigen Saaterdäpfel eingelegt. Abt Kaspar, der vor 400 Jahren auch das erste Rezept für einen Erdäpfelsalat niederschrieb, wäre wohl stolz auf seine Nachfolger gewesen.