Gigantischer Supermond sorgt für Freude bei Naturfotografen

Etwas mehr als 357.000 Kilometer näherte sich der Vollmond in den vergangenen Nächten der Erde. Das Prädikat "Supermond" war ihm deshalb einmal mehr sicher.

Für den Naturfotografen Fritz Bachner bedeutete die glühende Scheibe somit Nächte, in denen er mit weniger Schlaf auskommen musste. Der Fotograf, der seine Bilder gerne auf der Internetplattform des Kulturkreises Freisingerberg in Waidhofen an der Ybbs präsentiert, erarbeitete sich hinter dem Teleobjekt sensationelle Momente in der aktuellen Mondphase.