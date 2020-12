Der superteure Wettlauf zu Mars und Mond

Doch auch die anderen Großmächte wollen das Weltall erobern. Die Liste der Raumfahrtpläne wird immer länger – und sogar die Filmbranche ist involviert.

So wollen die Russen ein Heldenepos über Kosmonauten zum Teil im All drehen. Regisseur Klim Schipenko soll den Streifen mit dem Arbeitstitel „Wysow“ (Herausforderung) drehen. Dazu will man die Raumstation ISS verwenden. Die letzte Reise eines „Touristen“ zur Außenstelle der Erde kostete ungefähr 50 Millionen Dollar. Doch Wladimir Putin hat den Chef der Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, angewiesen, durchzustarten. Daher wollen sich auch die Amerikaner nicht lumpen lassen.