Bei Corona-Liftsperre zahlen Bergbahnenbetreiber Entschädigung

NÖ. Schwierig und vor allem sehr intensiv gestalten sich die Vorbereitungen in den Ski-Gebieten auf die bevorstehende Wintersaison. Im Werben um Freizeitsportler gehen die beiden Bergbahnenbetriebe am Ötscher und am Hochkar neue Wege. Saisonkartenbeziehern bieten sie eine Pandemie-Rückvergütungsgarantie, falls der Betrieb im Winter aufgrund erhöhter Infektionsgefahr eingestellt werden muss.

Sollte es während der Saison zur behördlichen Schließung des Liftbetriebs kommen, haben sich die Geschäftsführer Andreas Buder und Rainer Rohregger für ihre Ötscher-Hochkar-Kombikarte zur Rückvergütung bei den Saisonkarten verpflichtet. Damit wollen sie für Vielfahrer das Risiko senken, im Falle eines angeordneten Betriebsausfalls völlig auf den Kosten sitzen zu bleiben. Gestaffelt nach der Zahl der Ausfalltage werden den Sportlern Rückzahlungen ab 21 entfallenen Betriebstagen zugesagt. Ab 90 Sperrtagen bekommt ein Saisonkartenbesitzer 193 Euro refundiert; im Vollpreis kostet diese 386 Euro.

Ein gleichartiges Vergütungsmodell gibt es auch innerhalb der Schröcksnadel-Gruppe, zu der die beiden nö. Bergbahnen gehören. Die „Sunny-Card“ gilt für neun Ski-Dorados in Österreich und in Südtirol. Sollten die sechs Liftbetriebe in Nieder- und Oberösterreich gleichzeitig mehr als 20 Tage wegen einer Corona-Verordnung eingestellt werden, wird die Rückvergütung schlagend.